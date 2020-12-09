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الداخلية: ضبط وكر لتصنيع المواد المخدرة في العياط

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الداخلية: ضبط وكر لتصنيع المواد المخدرة في العياط الداخلية: ضبط وكر لتصنيع المواد المخدرة في العياط

مصراوي Masrawy

12:11 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، في القبض على وكر لتصنيع المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بمنطقة المقطم.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بورود معلومات أكدت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بقيام (شخصين – مقيمان بدائرة المركز لهما معلومات جنائية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي في تصنيع وتجهيز وتعبئة المواد المخدرة "الشادو" وترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما بالشقة المشار إليها وبحوزتهما (35 كيس بداخلها مادة الشادو المخدرة وزنت 2 كيلو جرام – 2 كيس بداخلهما مادة البودر المخدرة – 7 عبوة ليوكايين المخدر – 8 عبوة أستون – 2 زجاجة بداخلهما مواد مخدرة – مبلغ مالى – ميزان حساس – 2 سلاح أبيض – كمية من الأكياس البلاستكية الشفافة).

وبمواجهتهما أقرا بتصنيع المواد المخدرة "الشادو" مستخدمان مستلزمات الإنتاج المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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