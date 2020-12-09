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الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 11:36 صباحاً
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 14-12-2020
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 11:25 صباحاً
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 14-12-2020
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 11:25 صباحاً
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 14-12-2020
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 11:25 صباحاً
8 الصبح - جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية للعمالة الغير المنتظمة و الفئات الأولى بالرعاية
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 11:25 صباحاً
8 الصبح - " الصحة " تسجل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 وفاة وخروج 165 متعافيا
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 11:25 صباحاً
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 11:23 صباحاً
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا"
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 11:23 صباحاً
هيئة المهندسين تنفي شائعة رفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 11:23 صباحاً
شاهد.. "إتقان العقارية" تدشّن وتطلق شركة الحراج الجديد للعقارات
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 11:23 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مطبخ هالة - أسهل وأسرع طريقة لعمل فراخ ستربس مقرمشة في البيت
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 12:18 مساءً
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