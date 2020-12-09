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رائع.. "شلال غيوم" يهبط على تلال في

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فيديو رائع.. "شلال غيوم" يهبط على تلال في روسيا رائع.. "شلال غيوم" يهبط على تلال في
خبراء: الظاهرة تتكرر لكن الشكل نادر الحدوث

فيديو رائع..

تُمتعنا الطبيعة بمشاهد رائعة لا تستطيع معها إلا أن تتأمل وتسبح الخالق، ومنها مشهد سجّل فيه مواطنو مدينة نوفوروسيسك الروسية ظاهرة طبيعية نادرة في الجبال، حين تتدفق السحب الكثيفة هابطة التلال والمنحدرات كأنها شلال من الغيوم.

وتم التقاط هذه الظاهرة على ارتفاع 540 مترًا فوق سطح البحر، وكانت الغيوم تتبدد بينما يسحبها الهواء نحو خليج تسيميسكايا جنوبي .

وحسب خبراء الأرصاد الجوية؛ فإن هذه الظاهرة تحدث بسبب الحركة الشديدة للتيارات الهوائية وارتفاع رطوبة الهواء التي تشكل بخار في فصل الشتاء، ويمكن ملاحظة السحب تحوم فوق الجبال، ولكن مثل هذا الشكل غير العادي نادر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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