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العيسى يستقبل وزير التنسيق للشؤون السياسية والأمنية والقانونية الإندونيسي

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العيسى يستقبل وزير التنسيق للشؤون السياسية والأمنية والقانونية الإندونيسي العيسى يستقبل وزير التنسيق للشؤون السياسية والأمنية والقانونية الإندونيسي
عبّر عن شكره للدور العالمي الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي في تعزيز قيم الوسطية

العيسى يستقبل وزير التنسيق للشؤون السياسية والأمنية والقانونية الإندونيسي

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، معالي وزير التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية بجمهورية إندونيسيا محمد محفوظ.

وعبّر الوزير الإندونيسي عن شكره وتقديره للدور العالمي الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي في تعزيز قيم الوسطية في المجتمعات الإسلامية، ودعم جهود السلم حول العالم.. مؤكدًا أن جهود الرابطة العالميةَ في نشر قيم الاعتدال والتسامح تحظى باحترامٍ كبير داخل المجتمع الإندونيسي، خاصةً أنها تُظهر الوجه الحقيقي للإسلام في مواجهة التنظيمات الراديكالية المتطرفة.

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة العلماء رابحين إيمهاس، ورئيس جمعية الاتحاد الإسلامي حمدان زلفا، وعدد من قادة المنظمات والجمعيات الإسلامية المرافقين لوفد الوزير الإندونيسي.محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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