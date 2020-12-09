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مجلس علماء إندونيسيا يصدر فتوى بشأن لقاح كورونا

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مجلس علماء إندونيسيا يصدر فتوى بشأن لقاح كورونا مجلس علماء إندونيسيا يصدر فتوى بشأن لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

11:50 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

جاكرتا- (د ب أ):

أنهى معهد التقييم المعني بالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل التابع لمجلس علماء إندونيسيا ووكالة اعتماد المنتجات الحلال دراسة بشأن لقاح المحتمل، حسبما أفادت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية اليوم الأربعاء .

وأفادت وكالة "أنتارا" للأنباء بأن الوزير المنسق لشؤون التنمية البشرية والثقافة، مهاجر أفندي، قال أمس الأول الإثنين إنه بناء على متطلبات اعتماد شهادات الحلال، أنهى مجلس علماء إندونيسيا دراسته حول لقاح سينوفاك الصيني، وسوف يصدر فتوى قريبا.

ووصف مهاجر، وهو أيضا شخصية بارزة في ثاني أكبر منظمة إسلامية في البلاد وهى "المحمدية"، جائحة كورونا العالمية بأنها أزمة صحية تهدد الحياة. وقال إنه لذلك، يمكن استخدام الأدوية أو اللقاحات التي لا تحمل شهادات " حلال" لتجنب الوفيات عندما لا يتم العثور على لقاحات أو أدوية حلال.

وأوضح أنه وفقا للفقه ، فإن لقاحات كوفيد-19 تندرج تحت فئة الطوارئ، مما يعني أنه يمكن استخدام جميع اللقاحات غير الحاصلة على شهادة " حلال " في الأزمات لأنها تهدف إلى إدارة حالة الطوارئ.

يشار إلى أن وضع شهادات "حلال" للقاحات كورونا المحتملة كان مصدر قلق كبير للكثيرين. وقدم نائب الرئيس ورجل الدين البارز معروف أمين بيانا مماثلا في أكتوبر، قال فيه إن اللقاح الذي تعده ليس بالضرورة أن يكون حلالا.

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مصراوي Masrawy

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