جامعة الإسكندرية الأولى محليًا في تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة

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الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، تقدم جامعة الإسكندرية في الإصدار الجديد للتصنيف الإندونيسي للجامعات الخـضراء الصديقة للبيئة UI Green Metrics لعام 2020.

وقال قنصوه، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن جامعة الإسكندرية حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بترتيب 198 عالميًا، وذلك بتقدم 123 مركزًا عالميًا عن العام الماضي.

وأشار إلى أن التصنيف يعتمد على 6 مؤشرات رئيسية هي "البنية التحتية بنسبة 15%، والطاقة والتغيرات المناخية 21%، وإدارة النفايات 18%، واستخدام الماء 10%، والمواصلات 18%، والتعليم والبحث 18%".

وفي سياق متصل، أدرجت جامعة الإسكندرية في المركز الـ 691 عالميًا ضمن تصنيف آخر للجامعات وفقًا للأداء الأكاديمي University Ranking by Academic Performance لعام 2020/2021، متقدمة عن العام الماضي 71 مركزًا.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن تصنيف URAP يصدر سنويًا لمؤسسات التعليم العالي منذ عام 2010، ويشمل تقييم 2500 مؤسسة للتعليم العالي حول العالم بالإضافة إلى تقييمهم في 61 مجالًا متخصصًا مختلفًا.