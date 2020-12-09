لتوعية الأطفال بكورونا.. سوق شعبي في روضة مدرسة بسوهاج- صور

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

نظمت معلمات روضة المدرسة الابتدائية المشتركة بالمراغة في محافظة سوهاج، سوقًا شعبيًا داخل قاعات الروضة، تزامنًا مع السوق الأسبوعي للمراغة، لتعريف أطفال الحضانة بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها داخل الأسواق، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن الخضروات والسلع والمواد الغذائية التي جرى عرضها بسوق الروضة "جزر وخيار وطماطم وبصل ولوبيا وبرتقال ويوسفي وعيش وغلال ومقرمشات وبسكويت وبيض" وكذا ماعز وطيور وملابس ومفروشات ولعب أطفال.

وقالت مُعلمات روضة المدرسة إنه يجب تعريف طفل الروضة بالسوق، كما أنه يجب اصطحابه في زيارة ميدانية للسوق، مضيفين أن روضة المدرسة الابتدائية بالمراغة تتميز بالاختلاف وتقديم ما هو جديد وغير معتاد ومألوف وهو إحضار السوق في الروضة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة أثناء إقامة السوق.

شهد إقامة السوق الشعبي الذي أقيم بروضة المدرسة كل من عطا الميمونى مدير عام التعليم العام بسوهاج، أشرف إبراهيم مدير إدارة المدارس التجريبية بالمديرية، كمال عثمان مدير إدارة المراغة التعليمية، محمد حسن أبو سديرة وكيل الإدارة، البسيوني سليمان رئيس قسم التعليم الابتدائي.