أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية للعمالة الغير المنتظمة و الفئات الأولى بالرعاية -
8 الصبح - " الصحة " تسجل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 وفاة وخروج 165 متعافيا -
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني -
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا" -
هيئة المهندسين تنفي شائعة رفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية -
شاهد.. "إتقان العقارية" تدشّن وتطلق شركة الحراج الجديد للعقارات -
مستشفى الملك فهد في الباحة يُجري أول عملية قسطرة قلبية في غرفة الهايبرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية في القليوبية

Print
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية في القليوبية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية في القليوبية

مصراوي Masrawy

11:57 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أطلق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، شارة انطلاق ماراثون الدراجات الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بمشاركة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، والذي أقيم بمدينة بنها، احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

شارك في الماراثون، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية والمساعدين، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب.

وشارك في الماراثون 300 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وفرق الجوالة، وفرقة الموسيقى النحاسية للطلائع، وشباب القليوبية حاملين أطول علم لجمهورية العربية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

شبكة عيون الإخبارية