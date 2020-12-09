في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أطلق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، شارة انطلاق ماراثون الدراجات الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بمشاركة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، والذي أقيم بمدينة بنها، احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

شارك في الماراثون، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية والمساعدين، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب.

وشارك في الماراثون 300 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وفرق الجوالة، وفرقة الموسيقى النحاسية للطلائع، وشباب القليوبية حاملين أطول علم لجمهورية مصر العربية.