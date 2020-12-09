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القبض على عاطل ألقى الأموال على المواطنين في أوسيم

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القبض على عاطل ألقى الأموال على المواطنين في أوسيم القبض على عاطل ألقى الأموال على المواطنين في أوسيم

مصراوي Masrawy

12:05 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عاطل، ألقى الأموال على المواطنين في أوسيم، بقصد الشهرة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع بشأن مقطع يظهر خلاله أحد الأشخاص، يقوم بإلقاء مبالغ مالية على المواطنين بالطريق العام بمنطقة أوسيم بالجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة)، حيث قام بإلقاء (مبلغ مالي محدود – فئات صغيرة)، تجمع على إثرها بعض المارة بالطريق لاستبيان الأمر، وضبط بحوزته مبلغ مالي محدود من ذات الفئات الصغيرة، وعلل ما فعله بقصد الشهرة، وأنه كان في طريقه لتوزيع المبلغ المالي المضبوط بحوزته بذات الطريقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

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