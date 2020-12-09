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شرطة النجدة تلبي استغاثة مسن سقط من الفراش على الأرض في الجيزة

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شرطة النجدة تلبي استغاثة مسن سقط من الفراش على الأرض في الجيزة شرطة النجدة تلبي استغاثة مسن سقط من الفراش على الأرض في الجيزة

مصراوي Masrawy

12:04 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

في لافته إنسانية، استجابت شرطة النجدة بالجيزة، الاستغاثة مسن لمساعدته بعد أن سقط من الفراش وعجز عن التحرك .

تلقت الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة بلاغًا بسقوط أحد المواطنين مسن من أعلى فراشة وعدم استطاعته النهوض واحتياجه للمساعدة.

وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالجيزة والتوجه للعقار محل سكنه، وتمكنت القوات من تقديم المساعدة والعون له والاطمئنان على حالته الصحية.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطن الذي تقدم بالشكر لقوات الشرطة.

جاء استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين، ولاسيما ذات الطابع الانساني.

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