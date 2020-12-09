"الأمن العام": تنفيذ 49 ألف حكم قضائي.. وضبط 126 قضية مخدرات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 35 قطعة سلاح ناري، و126 قضية مخدرات، وتنفيذ 49311 حكم قضائي متنوع، في 24 ساعة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 14 متهمًا ارتكبوا 18 حادث متنوع، و26 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و241 دراجة نارية مخالفة، و23082 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (45) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.