الأمن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالأقصر

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الأقصر، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلة، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .

جاء ذلك انفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.