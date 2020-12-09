أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية للعمالة الغير المنتظمة و الفئات الأولى بالرعاية -
8 الصبح - " الصحة " تسجل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 وفاة وخروج 165 متعافيا -
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني -
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا" -
هيئة المهندسين تنفي شائعة رفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية -
شاهد.. "إتقان العقارية" تدشّن وتطلق شركة الحراج الجديد للعقارات -
مستشفى الملك فهد في الباحة يُجري أول عملية قسطرة قلبية في غرفة الهايبرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الأمن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالأقصر

Print
الأمن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالأقصر الأمن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالأقصر

مصراوي Masrawy

11:44 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الأقصر، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلة، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .

جاء ذلك انفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

شبكة عيون الإخبارية