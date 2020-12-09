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الداخلية: سقوط عصابة سرقة المساكن في السويس

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الداخلية: سقوط عصابة سرقة المساكن في السويس الداخلية: سقوط عصابة سرقة المساكن في السويس

مصراوي Masrawy

11:42 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بالسويس .

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين)؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات الأجهزة الكهربائية من داخل الشاليهات بالقرى الساحلية بدائرة قسم شرطة عتاقة بأسلوب التسلق والكسر وباستخدام سيارة ملاكي "يعمل عليها أحدهم".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.

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