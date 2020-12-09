ضبط سيارتين محملتين بـ8 أطنان ذهب خام في أسوان

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف المرور بدوائر الشرطة وأقسامها، تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان، في أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز- من ضبط سيارتين تحت قيادة سائقين بدائرة قسم شرطة كوم أمبو بأسوان، محملتين بـ200 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب تزن حوالى 8 أطنان.

وبمواجهة السائقين أقرا بحيازة المضبوطات لاستخلاص خام الذهب والتربح منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.