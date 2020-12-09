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للطيران: تكبير طرازات رحلات أوروبا لتصدير الحاصلات الزراعية

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مصر للطيران: تكبير طرازات رحلات أوروبا لتصدير الحاصلات الزراعية للطيران: تكبير طرازات رحلات أوروبا لتصدير الحاصلات الزراعية

مصراوي Masrawy

11:51 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم الأربعاء، إن الشركة قامت بتكبير بعض طرازات رحلاتها الجوية المتجهة إلى دول أوروبا، خلال الفترة الماضية مع بدء موسم التصدير للحاصلات الزراعية؛ حيث شهدت رحلات لندن التي تسيرها الشركة بمعدل 7 رحلات أسبوعيًّا، استبدال طائرة الدريملاينر المنضمة حديثاً إلى أسطول الشركة، بطراز 737/300 الذي تشغله "مصر للطيران" على هذا الخط؛ لاستيعاب النشاط التصديري من الخضراوات والفاكهة مع بدء موسمها.

وأضافت المصادر، أن نشاط الشحن الجوي شهد معدل زيادة بنسبة 50% خلال الفترة الماضية بالمقاربة مع بداية الجائحة الوبائية، وأيضًا بالمقارنة بمعدلات، وذلك بعد التحديثات الأخيرة التي أجرتها الشركة على أسطول الشحن من انضمام 3 طائرات جديدة، فضلًا عن نقل البضائع على بعض رحلات الركاب؛ لاستيعاب زيادة الطلب.

وكان الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن نسبة الإشغال على طائرات الشركة بلغت نحو 60%، لافتًا إلى أن هذه النسبة تعادل نحو 40% من نسبة تشغيل العام الماضي على جميع الرحلات، متوقعًا سرعة تعافي صناعة النقل الجوي طبقًا لمؤشرات حجز التذاكر وإقبال الركاب على السفر، بعد توقف حركة الطيران منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب تفشي .

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