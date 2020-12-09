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"الزكاة" تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة

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"الزكاة" تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة "الزكاة" تمثل المملكة في منتدى إدارة الضريبة بمشاركة 53 دولة
ناقش الدروس المستفادة من تجارب الدول في التعامل مع الجائحة

شاركت الهيئة العامة للزكاة والدخل في منتدى إدارة الضريبة (FTA)، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في السابع والثامن من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة رؤساء الإدارات الضريبية في الدول أعضاء المنتدى وعددهم 53 دولة حول العالم، تفوق إيراداتها الضريبية الـ 11.5 تريليون يورو.

وناقش المنتدى، الذي عُقِدت نسخته هذا العام بوساطة تقنيات الاتصال المرئي، الدروس المستفادة من تجارب الدول في التعامل مع تداعيات المستجد (كوفيد-19)، والمخاطر في الإدارات الضريبية، والتحول الرقمي في الإدارات الضريبية.

يُذكر أن منتدى إدارة الضرائب الذي انطلق عام 2002، يعقد سنوياً بمشاركة ما يقارب 53 دولة عضواً وغير عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما فيها الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لمناقشة المستجدات العالمية واستحداث الأفكار المبتكرة لتحسين إدارة الضريبة حول العالم.

وتحرص الهيئة العامة للزكاة والدخل، على المشاركة في المنتديات الاقتصادية الدولية المتصلة بإدارة الضرائب؛ حرصاً منها على تبادل أحدث الخبرات والممارسات في هذا الصدد، انطلاقاً من دورها في تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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