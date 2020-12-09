تتخطى كلمات المرور.. "جوجل" تعلن عن تحديثات كبرى في متصفح كروم

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تسجيل دخول بحفظ كلمات السر دون المزامنة مع باقي الحسابات أو جهات الاتصال

كشفت تقارير صحفية عالمية عن طرح شركة "جوجل" الأمريكية تحديثات كبرى في متصفحها "جوجل كروم".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحديث "جوجل كروم" يمكنه تسجيل الدخول وحفظ كلمات المرور دون المزامنة مع باقي الحسابات أو جهات الاتصال.

ويسمح تحديث "جوجل كروم" بإمكانية ملء تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك؛ حتى لو لم تكن مشغلًا لميزة مزامنة المتصفح.

ويسمح هذا بإمكانية تسهيل الوصول إلى معلومات تسجيل الدخول أو تفاصيل الدفع الخاصة بك دون الحاجة إلى المزامنة مع أجهزة أخرى.

وتعمل تقنية "جوجل كروم" الجديدة على كل الأجهزة العامة بنظام تشغيل "أندرويد".

وتعمل طريقة تسجيل الدخول بنقرة واحدة باستخدام أي من الحسابات التي استخدمتها مسبقًا على الجهاز.

ومع ذلك، ستتمكن أيضًا من تسجيل الدخول دون حفظ حسابك، أو الانتقال مباشرة إلى وضع التصفح المتخفي.

إذا اخترت تسجيل الدخول، فستحصل على وصول سريع إلى تفاصيل الدفع المخزنة في حساب جوجل المحدد مسبقًا، وكل ما عليك سوى تأكيد رمز التحقق من البطاقة (CVC) للبطاقة أو مصادقة هويتك باستخدام المقاييس الحيوية؛ لتتمكن من استخدامها.

وستتمكن أيضًا من خلال تحديث "جوجل كروم" من استخدام بطاقة جديدة وحفظ تفاصيلها على هذا الحساب.

وتعمل جوجل على تسهيل الوصول إلى كلمات المرور وحفظها أيضًا، والحفظ التلقائي لكلمات المرور الجديدة في حسابك.

وسيتم طرح هذه المزايا الجديدة بصورة رسمية لكل مستخدمي "جوجل كروم" خلال الشهرين المقبلين.جوجل