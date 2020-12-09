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أمير الجوف يطلق "متكاتفين".. أول مبادرة في المملكة للتوعية من أضرار المخدرات

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أمير الجوف يطلق "متكاتفين".. أول مبادرة في المملكة للتوعية من أضرار المخدرات أمير الجوف يطلق "متكاتفين".. أول مبادرة في المملكة للتوعية من أضرار المخدرات
تهتم بأسر المتضررين وتسعى لتعزيز الحصانة الذاتية لدى أفراد المجتمع من هذه الآفة

أمير الجوف يطلق

أطلق الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، مبادرة "فريق متكاتفين التطوعي"، التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة ، الذي وجّه بتأسيسه بالتعاون مع جمعية أصدقاء العمل التطوعي "يمناكم"، لتكون أول مبادرة على مستوى المملكة تعنى بتوعية المجتمع من إضرار المخدرات والاهتمام بأسر المتضررين منها.

وقال أمير منطقة الجوف: الجهات الأمنية قائمة بدورها على أكمل وجه للحفاظ على أبناء المملكة والمنطقة بشكل خاص وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف شبابنا، إلا أننا رغبنا من هذه المبادرة التأكيد على الدور الاجتماعي التكاملي لحماية أفراد أسر من وقعوا ضحيتها.

وأعرب عن تطلعه للدور الفاعل لأعضاء الفريق في الجانب التوعوي، والعمل على تقديم الرعاية لأسر المتضررين.

واطلع الأمير فيصل بن نواف، على رؤية ورسالة الفريق وأهدافه التي تسعى لتعزيز الحصانة الذاتية لدى أفراد المجتمع من آفة المخدرات وأضرارها.

من جانبه، أوضح مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، أن الفريق يضم متطوعين من أبناء وبنات المنطقة، مشيراً إلى الدور التوعي والإنساني الذي يقوم به جهاز المكافحة، إلى جانب جهوده في عمليات الضبط والتهريب.الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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