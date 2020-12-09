تمييز منشآت السياحة والترفيه بنسبة مرتفعة من عقود العمل المرن المتاحة

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"الموارد": في سياق تمكين القطاع من تلبية احتياجاته التشغيلية خلال المواسم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع السياحة والترفيه تحظى بإمكانية توظيف كوادر وطنية بعقود العمل المرن بعدد مماثل للسعوديين العاملين لديها بدوام كامل.

وأوضحت الوزارة، أن تمييز قطاع السياحة والترفيه بنسبة مرتفعة من العقود المرنة المتاحة يأتي في سياق تمكين القطاع من تلبية احتياجاته التشغيلية خلال المواسم المتعددة على مدار العام، مثل الأعياد والإجازات وغيرها.

ويستهدف نظام العمل المرن جميع مهن وقطاعات السوق السعودي، إذ في إمكان أي قطاع مسجَّل في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستفادة من عقود العمل المرن وتوظيف كوادر وطنية بوظائف جزئية يُحسَب أجرها على أساس الساعة.

وتشمل هذه القطاعات -على سبيل المثال لا الحصر-: السياحة، والترفيه، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والرعاية الصحية، والإعلام والتسويق، والمحاماة، والتقنية، والنقل وتوصيل الطلبات.

ودعتْ الوزارة عملاءها من المنشآت والأفراد، الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المرن، إلى توثيق عقودهم إلكترونياً لدى الوزارة؛ بزيارة بوابة العمل المرن (mrn.sa) وإنشاء العقد وتسجيل بيانات صاحب العمل والموظف، ثم ربط العقد بالبوابات المقترنة مثل (أبشر) و(التأمينات الاجتماعية)، بما يساعد في الحفاظ على حقوق طرفَيْ العلاقة التعاقدية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية