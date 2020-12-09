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إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ68.2 مليونًا

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إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ68.2 مليونًا إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ68.2 مليونًا
أمريكا الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات

إصابات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليونًا، حتى صباح اليوم الأربعاء.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ فقد كشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونًا و225 ألف حالة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونًا؛ بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات "كورونا" حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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