نائبة محافظ القاهرة تتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية بالبساتين.. وتوجه بالرد على شكاوى المواطنين

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

عقدت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بمقر حي البساتين.

حضر الاجتماع كل من مصطفى زهران مدير عام مشروعات المنطقة الجنوبية، واللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، وفيفي عبد الغني سكرتير حي البساتين، وجميع مديري إدارات الحي.

يهدف الاجتماع إلى مناقشة كيفية الاستفادة القصوى من الخطة الاستثمارية بالحي والقيام بأعمال الرصف وتطوير بعض الشوارع والميادين ورفع كفاءتها.

ووجهت نائب المحافظ بتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع النصر وشارع اللا سلكي وعمل توسعات بالطريق، وتطوير الميادين وتحديدًا رفع كفاءة ميدان فلسطين وميدان الجزائر وميدان اللا سلكي، كما وجهت أيضًا بتوسعة ورفع كفاءة شارع 250 خلف معسكر القوات المسلحة بالقرب من مدرسة العروبة.

وتم مناقشة تطوير منطقة ما حول المركز الأوليمبي والشوارع المحيطة به، بالإضافة إلى تأكيد رفع كفاءة الشوارع وترميم المطبات الصناعية ورفع كفاءة البردورات.

ووجهت أيضًا نائب المحافظ بضرورة رفع كفاءة نفق النصر ونفق كارفور، والاهتمام بأعمال التجميل والتشجير، موضحة أهمية المشاركة المجتمعية في المساهمة في أعمال تطوير وتجميل الميادين تفعيلًا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني.

وأوضحت عبدالمنعم، أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ حيث يأتي في إطار المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.

وفي سياق آخر، فقد وجهت جيهان عبد المنعم، المسؤولين عن الرد على شكاوى المواطنين بالحي والواردة من جميع الجهات بضرورة الرد والاستجابة بشكل فوري وعاجل والتواصل مع الجهات المعنية بشأن السعي الجاد لحل وإزالة أسباب الشكوى واجتياز نسبة أكبر عدد ممكن من الردود على الشكاوى الواردة وخلال فترة قد حددت أقصاها للقائمين على هذه الردود وهي نهاية الشهر الجاري.

وفي إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار العدوى جراء التحذيرات من الموجة الثانية لفيروس كورونا، فقد قامت نائب المحافظ بتشكيل لجنة من الحي مخصصة للمرور اليومي على مستشفيات العزل ومتابعة حالة التعقيم والتطهير ومدى توافر الأدوية وبروتوكولات العلاج ومدى انتظام الأطقم الطبية بهذه المستشفيات، مشددة على أعضاء هذه اللجنة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال المرور؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وإعداد تقرير يومي بذلك.

وشددت أيضًا نائب محافظ القاهرة على ضرورة متابعة إشغال معارض السيارات للطرق والأرصفة ومنع أية مخالفات أو تجاوزات من شأنها التأثير السلبي على حركة السير وعلى حرية المواطن والتصدي لهذه المخالفات بكل حزم.

ووجهت بضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات بجميع نطاق الحي، بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المبنى الإداري للحي وبالشوارع.

وأشارت عبدالمنعم، إلى أن منظومة العمل التي ننتمي إليها جميعًا تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.

​