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يبحث في باريس تعزيز التعاون البحري العسكري مع فرنسا

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السيسي يبحث في باريس تعزيز التعاون البحري العسكري مع فرنسا يبحث في باريس تعزيز التعاون البحري العسكري مع فرنسا

مصراوي Masrawy

11:36 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح ، صباح اليوم بمقر إقامته في باريس، "بيير إيمريك بوميلييه"، رئيس مجلس إدارة شركة "نافال جروب" الفرنسية، المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التنفيذي لشركة "نافال" أكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع ، باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوي العالم، مع الاستمرار في التباحث بين الجانبين حول آفاق التعاون المستقبلي، تدعيماً لقدرات مصر في هذا الإطار.

وأشاد رئيس "نافال"، بالقدرات الفنية العالية لأفراد القوات البحرية المصرية، وتمكنهم من تشغيل الوحدات البحرية المتقدمة تكنولوجياً التي تنتجها الشركة في وقت قياسي وبكفاءة عالية.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة "نافال"، مؤكداً ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لعملية تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.

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مصراوي Masrawy

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