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أمطار متوسطة وشبورة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

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أمطار متوسطة وشبورة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين أمطار متوسطة وشبورة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

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11:05 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من الأربعاء 9 ديسمبر حتى الإثنين 14 ديسمبر، والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء 9 ديسمبر:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%، على بعض المناطق من دمياط والعريش ورفح وبورسعيد.

- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 10 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%، على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.

- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على بعض المناطق من غرب البلاد.

الجمعة 11 ديسمبر:

أمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.

- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السبت 12 ديسمبر:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (الإسكندرية ومطروح والسلوم وسيدي براني وسيوة).

الأحد 13 ديسمبر:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.

الإثنين 14 ديسمبر:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50%، على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية).

- أمطار متوسطة بنسبة 60% على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

- أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشرقية (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

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