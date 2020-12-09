الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بماراثون رياضي في المحافظات

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مصراوي Masrawy

محافظات- مصراوي:

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ماراثون للجري والدراجات الهوائية، في المحافظات، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

الأقصر

أكد اللواء محمد مدحت رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، لافتًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإحياء احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام والذي عقد تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد".

جنوب سيناء

أطلق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إشارة بدء ماراثون الدراجات تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" والذي نظمته الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة .

وانطلق الماراثون بمدينة شرم الشيخ لمسافة 2 كيلو، بمشاركة أكثر من 200 شابا و فتاة و عدد من الأطفال من مختلف المراحل العمرية.

السويس

انطلق ماراثون للدراجات والعدو بمحافظة السويس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، شارك فيه القيادات التنفيذية والشعبية وطلائع الشباب والرياضة.

وبدأ الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية بحي السويس وامتد حتى نهاية الكورنيش الجديد، ويأتي الماراثون تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

الفيوم

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ماراثون الدراجات بمشاركة 300 متسابق من الشباب والفتيات، ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد "متحدون على مكافحة الفساد"، والذي تنظمة هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وجامعة الفيوم.