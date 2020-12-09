ندوة للقيادات التنفيذية والأمنية للتوعية بطرق مكافحة الفساد في قنا- صور

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قنا-عبدالرحمن القرشي:

عقد اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ندوة حول مكافحة الفساد والحوكمة، اليوم الأربعاء، بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل، بحضور لفيف من وكلاء الوزارات ومديري الإدارات، والقيادات التنفيذية والأمنية.

وقال "الداودي"، إن الدولة المصرية باتت تضرب بيد من حديد كافة أشكال الفساد والمحسوبية ، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لجميع الأفراد، وأن الكفاءة وحدها باتت معيار الترقي وسط رقابة دقيقة، انطلاقًا من إعلاء المصلحة العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال اللواء محمد كمال رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، إن الهيئة تسعى لمنع الفساد بدور استباقي، واهتمام الدولة بالتحول للحوكمة والتعامل الإلكتروني ضيق سبل الفساد على الخارجين على القانون، لافتًا إلى أهمية التوعية بمكافحة الفساد، على مستوى الفرد والمجتمع.