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احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بالمحافظات

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احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بالمحافظات احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بالمحافظات

مصراوي Masrawy

10:48 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

المحافظات- مصراوي:

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء وليد السعيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، إشارة بدء ماراثون الدراجات الهوائية، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد".

قنا

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء محمد كمال، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا - بمارثون الدراجات الهوائية والجري.

أسيوط

وشهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، انطلاق الماراثون القومي للجري والدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من 740 متسابقًا من المتميزين رياضيًا وطلاب كليات جامعتي أسيوط والأزهر ومدارس التربية والتعليم والأندية الرياضية، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

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