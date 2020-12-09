أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية للعمالة الغير المنتظمة و الفئات الأولى بالرعاية -
8 الصبح - " الصحة " تسجل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 وفاة وخروج 165 متعافيا -
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني -
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا" -
هيئة المهندسين تنفي شائعة رفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية -
شاهد.. "إتقان العقارية" تدشّن وتطلق شركة الحراج الجديد للعقارات -
مستشفى الملك فهد في الباحة يُجري أول عملية قسطرة قلبية في غرفة الهايبرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بقيمة 1.7 مليون جنيه.. ضبط 250 طربة "حشيش" قبل ترويجها بكفر الشيخ

Print
بقيمة 1.7 مليون جنيه.. ضبط 250 طربة "حشيش" قبل ترويجها بكفر الشيخ بقيمة 1.7 مليون جنيه.. ضبط 250 طربة "حشيش" قبل ترويجها بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

11:30 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، بحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش في كفر الشيخ .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن كفر الشيخ والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز سيدي سالم، وعثر بحوزته على 250 طربة لمخدر الحشيش "تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1.750.000 جنيه" - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

الرئيس المصري يتفقد الكلية الحربية

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

جزء من آخر حوار لـ الكاتب الكبير نبيل فاروق مع #من_مصر قبل وفاته

شبكة عيون الإخبارية