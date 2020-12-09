بقيمة 1.7 مليون جنيه.. ضبط 250 طربة "حشيش" قبل ترويجها بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، بحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش في كفر الشيخ .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن كفر الشيخ والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز سيدي سالم، وعثر بحوزته على 250 طربة لمخدر الحشيش "تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1.750.000 جنيه" - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.