بسلاح ناري ومخدرات.. سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب أحكام بحوزته سلاح ناري وبانجو في الدقهلية.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، إلى قيام عنصر اجرامي شديد الخطورة (مسجل شقى خطر "مخدرات"- سبق اتهامه في 11 قضية "سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، سلاح ناري ومخدرات" ومحكوم عليه في عدة قضايا أبرزها حكم بالسجن المؤبد- مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية)؛ بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذاً من المنطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالي- هاتف محمول) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة، وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصة متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص والمطلوب التنفيذ عليهم في أحكام قضائية.