بزعم توظيفها.. ضبط عاطل وزوجته بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بالغربية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عاطل، وزوجته، بتهمة النصب على عدد من المواطنين، واستولوا على أموالهم، بزعم توظيفها في تجارة الهواتف المحمولة، بمحافظة الغربية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من شخصين بقيام عاطل، وزوجته "ربة منزل" مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح.

وتمكنا من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من المجنى عليهما مقابل أرباح شهرية إلا أنهما توقفا عن السداد و رفضا رد أصل المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.