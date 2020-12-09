بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية، منح جميع السجناء "زيارة استثنائية"، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين، بمناسبة قرب الاحتفال بــ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.