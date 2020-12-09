الري: تعميم التحول الرقمي.. والأولوية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات لمتابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري في مجال التحول الرقمي في ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور عبدالعاطي، أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، موضحا أن الوزارة اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات في مجال التحول الرقمي من خلال تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي.

وأوضح وزير الري، أنه جارٍ تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، كما تم تدريب عدد من المهندسين على استخدام جهاز GPS والنزول الميداني بعدد من هندسات الري للتدريب على تجميع البيانات من المواقع وربطها بقواعد البيانات الجغرافية المتوفرة بقطاع التخطيط.

وأشار الدكتور عبد العاطي للإمكانيات التدريبية المتميزة التي يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للعاملين بالوزارة، مع استعداد المركز لتقديم دورات تدريبية لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من مختلف الوزارات، وذلك فى ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري ودعما للجهود المبذولة فى مجال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

والجدير بالذكر أنه في ضوء مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمي، تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقا لإرشادات وزارة الاتصالات، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة، كما تم بمجهودات مهندسي الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات “متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، و طبيق لبيانات المخازن الميكانيكية” ومتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.