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مع توالي أخبار اللقاحات.. "برنت" يستعيد مستويات 49 و"الأمريكي" عند 45.75 دولار

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مع توالي أخبار اللقاحات.. "برنت" يستعيد مستويات 49 و"الأمريكي" عند 45.75 دولار مع توالي أخبار اللقاحات.. "برنت" يستعيد مستويات 49 و"الأمريكي" عند 45.75 دولار
مدفوعاً بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات وتخفيف قيود جائحة "كورونا"

مع توالي أخبار اللقاحات..

ارتفعت عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3 في المائة لتتداول عند 49 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.3 في المائة لتتداول عند 45.75 دولار للبرميل.

جاء ذلك مع توالي أخبار مشجعة بشأن لقاح للوقاية من آخر خاص بجامعة أكسفورد البريطانية وفق رويترز.

موجة الارتفاعات الأخيرة مدفوعة بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم، وتخفيف قيود مواجهة "كورونا"، إضافة إلى تقلص المعروض مع إعلان تخفيضات طوعية من المملكة بمقدار مليون برميل يومياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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