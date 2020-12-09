"الوطنية للإسكان" تُوقع 4 عقود لتطوير البنية التحتية لمشروعين بالرياض وجدة

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ضمن المشاريع النوعية التي تنفذ مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 800 مليون ريال

وقّع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، 4 اتفاقيات لتطوير البنية التحتية للمرحلة الثانية من مشروع "مرسية" السكني الواقع في ضاحية الجوان بالرياض، ومشروع "خيالا" في الحمدانية بمحافظة جدة.

ويأتي هذان المشروعان ضمن المشاريع النوعية التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بقيمة إجمالية تتجاوز 800 مليون ريال، برعاية وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتمثل المرحلة الحالية استكمال تطوير البنية التحتية للمشروعين؛ تزامنًا مع أعمال المباني والمنشآت؛ حيث سيكون العمل في مرسية المرحلة الثانية على مساحة تصل إلى 5 ملايين م2 في موقع استراتيجي شمال العاصمة الرياض، ويبلغ إجمالي وحدات المرحلة الجديدة 9.052 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس؛ ليصل حجم المشروع بجميع مراحله إلى 14.300 وحدة سكنية؛ حيث تمتاز الضاحية بتوفير بيئة سكنية ومجتمعية متكاملة شمال مدينة الرياض؛ فيما يُعد مشروع "خيالا" استمرارًا للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة التي تتوزع على مستوى محافظة جدة، ويمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2 في الجزء الشمالي من المحافظة، ويوفر أكثر من 3500 وحدة سكنية ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس.

ويتيح كلا المشروعين مواقع مخصصة للمرافق اللازمة من مساجد وخدمات تعليمية وصحية ومراكز تجارية وترفيهية وحدائق؛ في إطار توفير جودة حياة تلبي احتياجات الأسر السعودية؛ فضلًا عن التصاميم المتنوعة والعصرية للوحدات السكنية التي تلائم مختلف الأذواق، إضافة إلى أسعارها المناسبة لفئات المستحقين للدعم السكني.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، "أن الشركة مستمرة في ضخ المشاريع التي تقدم بيئة سكنية متكاملة وعصرية تشمل مختلف المدن وتخدم مختلف فئات المجتمع".

وأضاف البطي: "نحرص دومًا في الشركة الوطنية للإسكان على تطوير المزيد من المشاريع السكنية التي تحقق أعلى معايير الجودة في قطاع التطوير العقاري؛ وذلك بما يسهم في تحقيق مستهدفات "برنامج الإسكان" وكذلك برنامج "جودة الحياة" ضمن برامج رؤية المملكة 2030، كما نهتم أيضًا بالتعاون مع شركائنا من الشركات المتخصصة لتحقيق ما نصبو إليه، ونؤكد أن مشروعي مرسية وخيالا يمثلان امتدادًا لتوفير المزيد من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملك السكني".

وأشار "البطي" إلى أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص؛ يأتي استمرارًا لنهج الشركة في إطلاق مشاريع سكنية بمواصفات مميزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.