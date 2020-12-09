أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 14-12-2020 -
8 الصبح - جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية للعمالة الغير المنتظمة و الفئات الأولى بالرعاية -
8 الصبح - " الصحة " تسجل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 وفاة وخروج 165 متعافيا -
الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني -
"العسيري": المملكة كرّست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية "كورونا" -
هيئة المهندسين تنفي شائعة رفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية -
شاهد.. "إتقان العقارية" تدشّن وتطلق شركة الحراج الجديد للعقارات -
مستشفى الملك فهد في الباحة يُجري أول عملية قسطرة قلبية في غرفة الهايبرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهند.. الكشف عن سبب تفشي المرض الغامض

Print
الهند.. الكشف عن سبب تفشي المرض الغامض الهند.. الكشف عن سبب تفشي المرض الغامض
أعراضه "دوار ونوبات صرع وغيبوبة مفاجئة"

الهند.. الكشف عن سبب تفشي المرض الغامض

أعلن مكتب رئيس وزراء ولاية أندرا براديش الواقعة جنوب الهند، أن التسمم بالرصاص والنيكل قد يكون سبب تفشي المرض الغامض في المنطقة، حيث اكتشفت آثارهما في والحليب.

ومن أعراض المرض الغامض، الدوار ونوبات الصرع التي تستمر 3 - 5 دقائق والغيبوبة المفاجئة، وفقدان الذاكرة خلال بضع دقائق والصداع والآلام في الظهر والقشعريرة والرغوة في الفم.

ويقول علاء كالي كريشنا سرينيفاس، نائب حاكم الولاية "سنعرف سبب المرض الغامض، فقط بعد أن تقدم الإدارات المركزية تقاريرها. وثبت حالياً أن الرصاص هو السبب الرئيس لتفشي المرض".

ووفقاً للمكتب، يجري معهد التكنولوجيا الكيميائية بالتعاون مع معاهد هندية أخرى دراسة إضافية، يتوقع ظهور نتائجها قريباً.

ووفق " اليوم" جاء في بيان المكتب، "أمر رئيس وزراء الولاية، السلطات بإجراء تحقيق شامل عن محتوى المعادن الثقيلة في أجسام المرضى، ومتابعة علاجهم باستمرار".

ووفقاً لبيانات السلطات المحلية بلغ عدد المصابين بالمرض الغامض 505 أشخاص، تعافى منهم أكثر من 370 ولا يزال 120 في المستشفيات، ونقل 19 إلى مستشفيات المدن الرئيسة للحصول على رعاية طبية شاملة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا: إجراء أكثر من 83.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 83.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

سفارة روسيا بواشنطن تنتقد اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بالمسؤولية عن هجمات القرصنة

سفارة روسيا بواشنطن تنتقد اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بالمسؤولية عن هجمات القرصنة

رجل يغطس في الماء المتجمدة

رجل يغطس في الماء المتجمدة

اعتقال العشرات في مظاهرات ضد لوكاشينكو في بيلاروسيا

اعتقال العشرات في مظاهرات ضد لوكاشينكو في بيلاروسيا

شبكة عيون الإخبارية