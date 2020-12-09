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شاهد.. "السند" يفتتح جامع "القحطاني" بـ"عوالي الرياض"

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بحضور بعض المدعوين.. يقع على مساحة 2100م ويتسع لألف مُصَلٍّ

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افتتح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، جامع الشيخ "مترك بن فرج القحطاني" مساء أمس بحي العوالي جنوب الرياض.

حضر الافتتاح بعض المدعوين وجماعة المسجد، وكل من الشيخ عثمان العثمان، والشيخ عبدالعزيز الحمدان، والشيخ خالد بن محمد الدمجان، والشيخ عبدالرحمن الثنيان.

من جانبه، قال إمام وخطيب الجامع "عبدالله بن مترك": إن الجامع يقع على مساحة 2100 متر، ويتسع لألف مُصَلٍّ، مقدمًا شكره للشيخ عبدالرحمن السند والمشايخ والجهات الإعلامية الحاضرة؛ مشيرًا إلى أن هذه الجهود تصب -بإذن الله- في فضل عمارة المساجد والعناية بها.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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