مذكرة تعاون بين "غرفة ينبع" و"هدف" لتدريب ألفي مستفيد من أبناء المحافظة

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ضِمن برنامج "تمهير".. لتطوير مهارات الكوادر الوطنية على رأس العمل

وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بينبع وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مذكرة تعاون مشترك بديوان الإمارة بالمدينة المنورة، والتي جاءت ضمن إطار اهتمام أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه، بالشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة العمل المستمر لزيادة فرص التوظيف بين أوساط أبناء وبنات الوطن الباحثين والباحثات عن عمل؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التعاون بين رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع مراد بن علي العروي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني.

ورفع رئيس "غرفة ينبع" مراد بن علي العروي، شكره وامتنانه إلى أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، على اهتمامهم ومتابعتهم للجهود المشتركة بين كل الأطراف لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في أرجاء المنطقة كافة.

وأوضح "العروي" أن المذكرة تشمل تدريب وتطوير مهارات 2000 من الكوادر الوطنية على رأس العمل، من خلال إلحاقهم بفرص تدريبية نوعية في منشآت القطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"؛ بهدف إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة، وإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، إلى جانب عقد ملتقيات دورية بمقر الغرفة -بمشاركة (هدف)- بين المنشآت المشاركة التي سيتم ترشيحها من قِبَل الغرفة ومتدربي "تمهير"، وجلسات الإرشاد المهني، وتمكين المنشآت المتميزة من الاستفادة من متدربي برنامج "تمهير" بأكثر من 10% من إجمالي عدد موظفيها للفترة نفسها؛ مؤكدًا أن غرفة ينبع تسعى دومًا لتلبية تطلعات قطاع الأعمال بمحافظة ينبع، والإسهام الفاعل في تنمية المحافظة اقتصاديًّا واجتماعيًّا.