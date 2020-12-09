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7 أسباب علمية تفسر الظاهرة اللافتة.. لماذا يُخرج الرضيع لسانه؟

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7 أسباب علمية تفسر الظاهرة اللافتة.. لماذا يُخرج الرضيع لسانه؟ 7 أسباب علمية تفسر الظاهرة اللافتة.. لماذا يُخرج الرضيع لسانه؟
بعضها لخلل جيني أو قصور في الغدة الدرقية وللتعبير عن الجوع

7 أسباب علمية تفسر الظاهرة اللافتة.. لماذا يُخرج الرضيع لسانه؟

أخيرًا وجد الباحثون تفسيرًا علميًّا للظاهرة اللافتة عند الأطفال الرضع، حينما يقومون بإخراج لسانهم من أفواههم مرارًا وتكرارًا.

وحسب موقع "ويب طب"؛ فإن إخراج العديد من الأطفال الصغار لسانهم للعب؛ مرده أسباب عدة ومختلفة؛ أهمها وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية":

1- الجوع: البكاء قد لا يكون الوسيلة الوحيدة التي يعبّر بها الأطفال عن إحساسهم بالجوع؛ بل يمكن أن يعبر الأطفال عن ذلك بواسطة إخراج اللسان.

2- حجم اللسان: يمتلك بعض الأطفال لسانًا كبير الحجم عند مقارنته بغيرهم؛ مما يستدعي إخراجه أحيانًا، وقد يكون هذا الأمر إما لأسباب جينية أو خلل في الأوعية الدموية أو قصور في الغدة الدرقية.

- حجم الفم: تُسبب بعض الأمراض الناتجة عن خلل في الجينات، صغر حجم الفم؛ الأمر الذي يؤدي إلى إخراج الطفل لسانه بشكل متكرر.

4- التسنين: يقوم الأطفال الرضع بإخراج لسانهم في الكثير من الأحيان بسبب عملية التسنين لديهم ابتداء من الشهر السادس إلى الخامس عشر.

5- التنفس بواسطة الفم: تنفس الرضيع بواسطة الفم قد يؤدي إلى إخراج لسانه.

6- الغازات: يقوم الأطفال بفتح فمهم وإخراج اللسان جراء تجمع الغازات في الجهاز الهضمي وإحساسهم بعدم الراحة.

7- ضعف العضلات: يخرج الرضيع لسانه في بعض الأحيان نتيجة لضعف العضلات ومنها عضلات اللسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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