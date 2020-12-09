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.. "الحرس الوطني" يدشن برنامج "الخارطة الوراثية أمان لي ولوطني"

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‏بالفيديو.. "الحرس الوطني" يدشن برنامج "الخارطة الوراثية أمان لي ولوطني" .. "الحرس الوطني" يدشن برنامج "الخارطة الوراثية أمان لي ولوطني"
طفرة علمية تهدف لتحقيق الأمن لمنسوبيه المدنيين والعسكريين

‏بالفيديو..

دشنت وزارة الحرس الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030، برنامج الخارطة الوراثية تحت شعار "الهوية الوراثية أمان لي ولوطني"، يجري من خلاله تحديد الهوية الوراثية؛ بهدف تحقيق الأمن لمنسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين.

وتعتبر الخارطة الوراثية إحدى عجائب اكتشافات العلم الحديث، وأعظم الدلائل الخارقة على قدرة المولى سبحانه وتعالى؛ حيث يمكن بواسطتها التمييز بين البشر عن طريق اختلافهم في الصفات الوراثية، ومع الطفرة العلمية المستمرة استخدم الحمض النووي "DNA" في تشخيص الأمراض الوراثية، وكذلك تحديد الهوية الوراثية للأشخاص؛ مما أسهم بفعالية في تعزيز الخدمات الصحية وكذلك دعم الأمن والسلامة للمجتمعات.

وتشهد وزارة الحرس الوطني، تطورًا منقطع النظير في العديد من المجالات العسكرية والصحية، ومواكبة للضرورات الأمنية في المنطقة.

وتتنوع طرق أخذ عينة الحمض النووي "DNA" التي تؤخذ من جسم الإنسان؛ حيث يشمل أخذ الحمض عن طريق عينة من الدم بواسطة الوخزة أو الحصول على عينة من سوائل الجسم كأخذ مسحة من لعاب الفم أو أخذ عينة من أنسجة الجسم كالجلد والشعر. وزارة الحرس الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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