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تحذير من "المواصفات" بخصوص "الدفايات": هذا الأمر يتسبب في كارثة.. لا تفعله

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تحذير من "المواصفات" بخصوص "الدفايات": هذا الأمر يتسبب في كارثة.. لا تفعله تحذير من "المواصفات" بخصوص "الدفايات": هذا الأمر يتسبب في كارثة.. لا تفعله
"الذياب" يؤكد أن المنتج يرد من المصنع معبأ بالزيت الخاص به وبالكمية المحددة

تحذير من

حذّرت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة من مقطع يتضمن معلومة مغلوطة عن ضرورة تعبئة الدفاية بالزيت.

وقالت "المواصفات" عبر توعوي للمهندس الكهربائي بالهيئة وائل الذياب: ما ورد في هذا الفيديو غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت، ترد من المصنع أساساً معبأة بزيت خاص بها وبكمية محددة، كما أنها تكون محكمة الإغلاق.

وأضاف "الذياب": لا تحاول فتح الدفاية أو تغيير الزيت؛ لأن هذا يمكن أن يتسبّب في كارثة، وأنه فقط إذا تمّت ملاحظة تسرّب للزيت، فيجب مراجعة الوكيل المعتمد. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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