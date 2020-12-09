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الملكة إليزابيث ترحب بأفراد العائلة الملكية في مقر عزلتها لأول مرة منذ تفشي كورونا

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الملكة إليزابيث ترحب بأفراد العائلة الملكية في مقر عزلتها لأول مرة منذ تفشي كورونا الملكة إليزابيث ترحب بأفراد العائلة الملكية في مقر عزلتها لأول مرة منذ تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

10:55 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

وكالات:

رحبت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بعدد من أفراد العائلة الملكية في قلعة وندسور غرب لندن، والتي انتقلت إليها في 19 مارس في إجراء احترازي وسط تفشي المستجد.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تستقبل فيها الملكة، البالغة من العمر 94 عاماً، أياً من أفراد عائلتها في القلعة منذ تفشي الوباء.

جاء ذلك في إطار جولة بالقطار قام بها الأمير ويليام وزوجته كيت للقاء العاملين في الخطوط الأمامية للتصدي لـكوفيد – 19، وموظفي دور الرعاية والمدرسين لشكرهم على جهودهم خلال الجائحة، حيث اختتم دوق ودوقة كامبريدج جولتهما في قلعة وندسور، أمس، لتنضم إليهما الملكة في شكر المتطوعين المحليين والعاملين الرئيسيين.

وشارك في الحدث أيضاً الأمير تشارلز، نجل الملكة إليزابيث، وأعضاء كبار آخرون في النظام الملكي، في حين لم يظهر إطلاقاً الأمير فيليب، زوج الملكة الذي يقيم معها بالقلعة.

ومع تجمع العائلة معاً على درجات منزل الملكة في قلعة وندسور، عزفت فرقة «جيش الخلاص» نغمات ترانيم عيد الميلاد.

وفي نهاية العرض، ودّعت الملكة عائلتها ودخلت إلى المنزل.

وفي بداية الشهر الجاري، قال القصر الملكي إن الملكة قررت الإحجام عن حضور العشاء العائلي بمناسبة عيد الميلاد، مشيراً إلى أنها ستمضي موسم الأعياد هذا العام بهدوء في وندسور مع زوجها الأمير فيليب.

وسجلت بريطانيا أكثر من 61 ألف وفاة لتأتي في المركز الخامس من حيث معدل الوفيات في العالم كما أنها الأولى في أوروبا.

وأصبحت بريطانيا أمس (الثلاثاء)، أول دولة تستخدم لقاح كورونا الجديد من إنتاج فايزر – بيونتك.

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مصراوي Masrawy

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