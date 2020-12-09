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نتنياهو يستقبل طائرة تحمل شحنة أولى من لقاح فايزر

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نتنياهو يستقبل طائرة تحمل شحنة أولى من لقاح فايزر نتنياهو يستقبل طائرة تحمل شحنة أولى من لقاح فايزر

مصراوي Masrawy

10:44 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

وكالات:

وصلت الشحنة الأولى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، وعددها ألفان من إنتاج شركة "فايرز" الأمريكية .

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين، في مطار بن غوريون في تل أبيب عند هبوط أول طائرة تحمل الشحنة الأولى من اللقاح.

وخلال اليومين المقبلين ستستلم إسرائيل نصف مليون جرعة إضافية، وأوعزت وزارة الصحة إلى صناديق المرضى بالاستعداد لبدء تطعيم السكان بعد أحد عشر يوما أي في العشرين من الشهر الحالي، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وستبدأ المستشفيات بتطعيم طواقمها الطبية ومستخدميها قبل هذا التاريخ .

ووافقت شركتا "فايزر" و"بيونتك" الشهر الماضي على إمداد إسرائيل بثمانية ملايين جرعة من اللقاح الذي أصبحت بريطانيا أول دولة تستخدمه بين مواطنيها أمس الثلاثاء.

وصرح وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين هذا الأسبوع بأن الدفعة الأولى من اللقاح ستصل يوم الخميس وستطرح لكبار السن وغيرهم من الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن شحنة اليوم الأربعاء ستكون صغيرة وتستخدم في تجربة لاختبار إجراءات النقل والتخزين وأن شحنة أكبر تضم 110 آلاف جرعة ستصل الخميس.

وسجلت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، 347497 إصابة و2925 وفاة بفيروس كورونا.

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مصراوي Masrawy

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