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شقيقة زعيم تتوعد وزيرة خارجية الجنوب بسبب تصريحاتها عن الوباء

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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد وزيرة خارجية الجنوب بسبب تصريحاتها عن الوباء شقيقة زعيم تتوعد وزيرة خارجية الجنوب بسبب تصريحاتها عن الوباء

مصراوي Masrawy

10:41 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

سول- (د ب ا):

انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونج، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، على خلفية تصريحات الأخيرة بشأن إجراءات مكافحة في بيونج يانج، وقالت إن الوزيرة سوف " تدفع الثمن غاليا"، وحذرت من أن العلاقات المجمدة بالفعل بين الكوريتين قد تزداد سوء.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزيرة الخارجية كانج كيونج هو قالت الأسبوع الماضي أمام منتدى في البحرين إن لم ترد على دعوات سول للتعاون في مجال مكافحة الفيروس عبر الحدود، مضيفة أن ما تقوله بيونج يانج بشأن عدم تسجيلها حالات إصابة بفيروس كورونا أمر يصعب تصديقه.

وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية لوكالة الأنباء المركزية الكورية " يبدو من تصريحاتها المتهورة التي أدلت بها، بدون أي اعتبار للتداعيات، أنها تسعى بقوة لتفاقم العلاقات بين الكوريتين".

وأضافت:" نحن لن ننسى كلماتها، وربما يتعين عليها أن تدفع الثمن غاليا".

وتقول كوريا الشمالية إنها خالية من فيروس كورونا، ولكنها تحتفظ بمستوى تأهب مرتفع، وإجراءات قوية لمكافحة الفيروس، ويشمل ذلك تشديد القيود على الحدود منذ مطلع هذا العام.

كما رفضت كوريا الشمالية أي مساعدات خارجية، وقالت إن المساعدات الأجنبية قد تزيد من خطورة تفشي فيروس كورونا.

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مصراوي Masrawy

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