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السودان: إلقاء القبض على جناة سطوا على السفارة الأوكرانية

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السودان: إلقاء القبض على جناة سطوا على السفارة الأوكرانية السودان: إلقاء القبض على جناة سطوا على السفارة الأوكرانية

مصراوي Masrawy

10:38 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

الخرطوم- (د ب أ):

تمكنت دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع السودانية من القبض على جناة سطوا صباح أمس الثلاثاء على السفارة الأوكرانية بحي الرياض، فى عملية نهب مسلح.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية عن العميد ركن جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، القول إن المعلومات الأولية أفادت بأن المنفذين كانوا يرتدون زي "عسكريي قوات مسلحة ودعم سريع"، ما استدعى تدخل استخبارات الدعم السريع لملاحقة الجناة.

وأوضح أن عدد من نفذوا العملية كان خمسة أشخاص، أحدهم انتحل صفة عميد بالقوات المسلحة هيئة الاستخبارات، وكان معه أربعة آخرون: اثنان منهم كانا يرتديان زي الدعم السريع بينما ارتدى الآخران زيا مدنيا.

وصاحبت عملية القبض على الجناة تبادل إطلاق نيران، نتجت عنه إصابات بين الأفراد من الطرفين بالخرطوم شرق مسجد السنهوري شارع الستين.

وذكرت الوكالة السودانية أن الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة. وبلغت قيمة المسروقات 488 ألف جنيه و900 دولار وألف درهم وألف جنيه مصري.

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