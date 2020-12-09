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مصادر عراقية: داعش يفجر بئرين نفطيين في حقل خباز بكركوك

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مصادر عراقية: داعش يفجر بئرين نفطيين في حقل خباز بكركوك مصادر عراقية: داعش يفجر بئرين نفطيين في حقل خباز بكركوك

مصراوي Masrawy

10:38 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كركوك- (د ب أ):

أفادت مصادر بشركة نفط الشمال بكركوك بأن تنظيم داعش استهدف فجر اليوم الأربعاء بئرين نفطيين بعبوات ناسفة في حقل خباز النفطي غربي مدينة كركوك، 250 كلم شمال بغداد.

وأوضحت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "عناصر من تنظيم داعش قاموا فجر اليوم بتفجير بئرين نفطيين ضمن حقل خباز النفطي، أحد أكبر حقول شركة نفط كركوك، وأن النيران اندلعت وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف في سماء المنطقة".

وأضافت أن القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني هرعت إلى الحقل، الذي يصل إنتاجه إلى قرابة 20 ألف برميل يوميا.

ورجحت المصادر أن تستغرق عمليات إخماد الحرائق عدة أيام.

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