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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر إقامته بباريس برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وهنأ وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، الرئيس السيسي على أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الجاري، وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل علي السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس.

وأكّد "لومير"، محورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس السيسي، على أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معرباً عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد، خاصةً على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة، وكذلك استغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى في مصر والتحسن في المناخ الاستثماري، وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.

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