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لعدم الالتزام بالكمامات.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5190 سائق نقل جماعي

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لعدم الالتزام بالكمامات.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5190 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بالكمامات.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5190 سائق نقل جماعي

مصراوي Masrawy

10:57 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس" كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5190 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 481 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

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