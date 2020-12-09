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اللقطات الأولى لإبراهيم حسن بعد تعرضه لحادث مروري في الإسكندرية- صور

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اللقطات الأولى لإبراهيم حسن بعد تعرضه لحادث مروري في الإسكندرية- صور اللقطات الأولى لإبراهيم حسن بعد تعرضه لحادث مروري في الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

10:57 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

نشر محمد السيد مجاهد، رئيس نادي سيدي بشر الرياضي في الإسكندرية، عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك" لقطات للكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري بكورنيش الإسكندرية.

كان الكابتن إبراهيم حسن، قد تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لحادث تصادم مروري بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية.

وتوضح اللقطات التي ظهر فيها "إبراهيم" رفقة شقيقه حسام حسن بأحد المستشفيات الخاصة في الإسكندرية، استقرار حالته الصحية وعدم تعرضه لجروح أو كسور.

وأفاد مصدر مسؤول بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري أنه جرى نقل إبراهيم حسن لعمل فحوصات طبية بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة لوران للاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أنه جرى التواصل مع إدارة المستشفى التي أوضحت من جانبها أن حالة إبراهيم حسن مطمئنة وأنه تحت الملاحظة لضمان الاطمئنان على حالته الصحية، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن تلفيات بالسيارة التي كان يقودها بعد اصطدامها بالرصيف.

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