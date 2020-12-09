احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. انطلاق ماراثون للدراجات بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

المحافظات– مصراوي:

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء وليد السعيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، إشارة بدء ماراثون الدراجات، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد".

قنا

شارك اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء محمد كمال رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، في مارثون الدراجات الهوائية والجري.

أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، انطلاق الماراثون القومي للجري والدراجات بمشاركة أكثر من 740 متسابقًا من المتميزين رياضيًا وطلاب كليات جامعتي أسيوط والأزهر ومدارس التربية والتعليم والأندية الرياضية، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.