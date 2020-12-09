أخبار عاجلة

"سبق في أسبوع": تسجيل "فايزر" ومشادة "تركي الفيصل" مع وزير خارجية إسرائيل تتصدران المشهد -
اليوم.. محاكمة 3 متهمين بـ"خلية الوايلي الإرهابية" -
محمد قماح لـ "مصراوي"ساويرس ساعدني لتطوير فكرة أغنية " أنا مش نجيب ساويرس" -
لماذا ينصح الخبراء بالاهتمام بغسل السيارة في الشتاء؟ -
داليا مصطفى: شريف سلامة وترنا جوه البيت بسبب “عمار“.. كان عايش الشخصية -
السودان يسجل 303 إصابة جديدة بكورونا -
الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نبأ وفاة.. هذه هي التغريدة الأكثر انتشارًا في "تويتر" عام 2020

Print
نبأ وفاة.. هذه هي التغريدة الأكثر انتشارًا في "تويتر" عام 2020 نبأ وفاة.. هذه هي التغريدة الأكثر انتشارًا في "تويتر" عام 2020
تخطت الـ3 ملايين إعادة نشر و165 ألف تعليق و7.5 مليون إعجاب

نبأ وفاة.. هذه هي التغريدة الأكثر انتشارًا في

كشفت صحيفة "Variety" أن المنشور الأخير في حساب الممثل تشادويك بوسمان، الذي حمل نبأ وفاته؛ كان أكثر التغريدات التي أعيد نشرها على "تويتر" في عام 2020.

يشار إلى أن الممثل تشادويك بوسمان كان قد توفي في 28 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 43 عامًا بسبب سرطان القولون.

وجمع هذا المنشور حتى 9 ديسمبر -بحسب " اليوم"- 2.1 مليون إعادة نشر، وجرى اقتباسه من قِبَل المستخدمين 924500 مرة، أي ما مجموعه 3.1 مليون، إضافة إلى 165 ألف تعليق و7.5 مليون إعجاب.

وأصبح المنشور رسميًّا الأول الذي حصل على أكبر علامات إعجاب في أقل من يوم بعد نشره.

وحل في المرتبة الثانية على "تويتر" المنشور الخاص بمصرع لاعب كرة السلة كوبي براينت الذي توفي في حادث تحطم طائرة في يناير.

وجاء في المرتبة الثالثة، منشور تعازي باراك أوباما في وفاة كوبي براينت.

وقام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أيضًا بإعداد قائمة بالأشخاص الذين ترددت أسماؤهم أكثر من غيرهم في المناقشات عبر الإنترنت في العام الجاري، وحظي دونالد بالمرتبة الأولى، وجو بايدن في المركز الثاني، وفي المرتبة الثالثة، المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جروج فلويد الذي قتلته الشرطة في اعتقال عنيف.

أما الوسم الأكثر شهرة في عام 2020 بعد "كوفيد-19"؛ فكان مرتبطًا بمقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة في مينيابوليس وهو "حياة السود مهمة#".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محكمة أمريكية ترفض دعوى ترامب لإلغاء نتائج ولاية ويسكونسن التي فاز بها بايدن

محكمة أمريكية ترفض دعوى ترامب لإلغاء نتائج ولاية ويسكونسن التي فاز بها بايدن

روسيا تعلن رصد أول انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ

روسيا تعلن رصد أول انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ

واصل إنكار الهزيمة.. "ترامب": المحكمة العليا خذلتنا والانتخابات مزوّرة

واصل إنكار الهزيمة.. "ترامب": المحكمة العليا خذلتنا والانتخابات مزوّرة

واصل إنكار الهزيمة.. "ترامب": المحكمة العليا خذلتنا والانتخابات مزوّرة

واصل إنكار الهزيمة.. "ترامب": المحكمة العليا خذلتنا والانتخابات مزوّرة

شبكة عيون الإخبارية