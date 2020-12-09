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لمدة 15 يومًا.. الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم ميلاد المسيح اليوم

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لمدة 15 يومًا.. الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم ميلاد المسيح اليوم لمدة 15 يومًا.. الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم ميلاد المسيح اليوم

مصراوي Masrawy

10:34 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية، صوم الميلاد المجيد، اليوم الأربعاء، والذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي ليلة عيد الميلاد المجيد وتحتفل به وفقًا للتقويم الغربي في 25 ديسمبر الجاري.

ويعتبر أصل عيد الميلاد الغرب ثم انتقل إلى الشرق، بينما عيد الغطاس فأصل نشأته كنيسة الأقباط الأرثوذكسية الشرقية، وعن طريقها انتقل إلى الغرب في النصف الثاني من القرن الرابع، وقد أصبح عيداً رسمياً في كل الكنائس منذ بداية القرن الخامس، وعلى إثر هذا التبادل في الأعياد أصبحت جميع الكنائس في الشرق والغرب تحتفل بعيد ميلاد المسيح يوم 25 ديسمبر، ولكن الكنيسة الأرثوذكسية في 7 يناير.

ويعود الاختلاف لأسباب فلكية محضة، حيث تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية وفقا للتقويم المصري القديم الذي يبدأ بشهر توت، وقد حددوا رأس السنة (1 توت) في يوم قران الشمس مع ظهور نجم الشعري اليمانية، وهو ألمع النجوم في السماء ويُسمى باليونانية " سيريوس Seirios " وبالمصرية " سبدت Spdt "، وبموجب هذا التقويم يبلغ طول السنة: (365 يوم + 6 ساعات)، فلما أراد الأقباط بعد دخول المسيحية ، حسبوا السنة كما كانت، فيما ظلت الكنيسة الكاثوليكية تحتفل فى 25 ديسمبر.​

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